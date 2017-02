So wird das Open Flair 2017 in Eschwege am 09.-13.08.2017

Das Open Flair Festival im nordhessischen Eschwege findet am 09. bis 13.08.2017 zum 33. mal statt. Internationale Bands sind angekündigt, die auch dieses Jahr wieder fünf Tage lang ein wie immer vielseitiges Musik- und Kleinkunstprogramm versprechen.

Auf drei Haupt-Bühnen und einer Variation von Auftritten in der ganzen Stadt verteilt, werden die zu erwarteten 20.000 Besucher Bands wie Billy Talent, Rise Against, Biffy Clyro und Broilers zu sehen bekommen. Zusätzlich gibt es noch eine Menge Walking Acts, die sich auf dem Festivalgelände, dem Campingplatz aber auch in der Stadt rumtreiben.

Für das leibliche Wohl wird unter anderem mit dem Green Camping, Fressbuden, „Mein-Zelt-Steht-Schon“ und natürlich einer großen Duscharea gesorgt.

Bestätigte Bands für das Open Flair 2017:

Adam Angst | Alligatoah | Anti-Flag | Antilopen Gang | B-Tight | Biffy Clyro | Billy Talent | Blues Pills | Brett | BRKN | Broilers | Bukahara | Counterfeit | Danko Jones | Der Fall Böse | Django 3000 | Egotronic | Haven Shall Burn | Heisskalt | In Extremo | Itchy Poopzkid | Joris | July Talk | Kyle Grass Band | Liedfett | Madsen | Maeckes | Marathonmann | Moose Blood | Pennywise | Rakede | Razz | Rise Against | SDP | Shantel & Bucovina Club Orkestar | Shawn James And The Shapeshifters | Skinny Lister| Smile and Burn | SSIO | The Amity Affliction | The Baboon Show | The Intersphere | The Prosecution | Van Holzen | Versengold | Von wegen Lisbeth | Watch Out Stampede | Watsky

Dank eines Rahmenprogramms voller Kleinkunst, Performances und Kinderbespaßung gilt das Open Flair als ein familienfreundliches Festival und zählte in den vergangenen Jahren jährlich rund 20.000 Besucher. Ein abwechslungsreiches Line-up aus internationalen Top-Acts verspricht jede Menge Stimmung und auch in diesem Jahr ein besonderes Jahreshighlight zu werden.

Das Open Flair bietet alle Informationen zu Tickets, Lineup, Camping und Anfahrt unter www.open-flair.de an.

Tickets für das Open Flair 2017:

Tickets und alle weiteren Details gibt es im offiziellen Shop auf: shop.open-flair.de/produkte