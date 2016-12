Konzertfotos von Status Quo am 30.11.2016 in München

Seit ihrem ersten Charterfolg 1967 sind Status Quo zu einer wahren Ikone und einem der einflussreichsten Rock-Acts geworden. Die Musikwelt wird nicht mehr dieselbe sein, wenn sich der aufgewirbelte Staub gelegt hat von der “The Last Night Of The Electrics” Tour.

Francis Rossi sagt dazu: „Wir haben schon eine Weile darüber diskutiert und haben entschieden, dass für uns die Zeit gekommen ist, die elektrischen Gitarren an den Nagel zu hängen. Es wird immer härter für uns diese Shows zu spielen. Es ist jetzt 30 Jahre her, dass wir letztmalig unseren Abschied angekündigt haben, aber dies ist jetzt eine endgültige Entscheidung. Das heißt nicht, dass wir nicht andere verrückte Dinge tun werden, vielleicht mal ein seltsames Special, aber wir sind übereingekommen, dass der Zeitpunkt gekommen ist. Auch zukünftig kann man mit uns rechnen, aber wir gehen nie wieder mit unserem elektrischen Set auf Tournee.“

Jede Menge Konzertfotos von Status Quo 2016 in München am 30.10.2016 gibt es hier in der Bildergalerie:

Foto Credits: Lutz von weare Photographers