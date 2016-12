Konzertfotos von Frida Gold am 14.12.2016 in München

Mit Spannung wurde wird das neue Album von FRIDA GOLD erwartet. Im Spätsommer ist das Werk der Band um Alina Süggeler und Andi Weizel erschienen und ist mit ihrer Musik im November und Dezember auf Tournee.

Jüngst veröffentlichte die Band ihre neue Single „Wir sind zuhaus“, die der Vorbote des neuen Albums ist. Der Song thematisiert, laut Alina „[…]die intensive, innige Begegnung von Mensch zu Mensch.“ Passend zur Veröffentlichung ihrer Tourdaten, feiern FRIDA GOLD heute auch ihre Videopremiere.

Als FRIDA GOLD 2010 mit ihrer Single „Wovon sollen wir träumen“ im Sturm die Herzen ihrer Fans eroberten, stand fest, dass diese Band großes Potential hat. Mit ihrem Debütalbum „Juwel“ erreichten sie Gold Status. Für den Nachfolger „Liebe ist meine Religion“ heimste die Band zwei Echo Nominierungen ein und erreichte die Spitze der deutschen Charts. FRIDA GOLD stehen musikalisch für extrovertierten und gleichzeitig aufrichtigen Pop und Frontfrau Alina Süggeler versprüht mit ihrer einzigartigen, samtigen Stimme und ihrem starken Auftreten pure Eleganz. Das Konzert in München fand als reine Akustik-Show statt.

Jede Menge Konzertfotos vom Frida Gold Konzert in München am 14.12.2016 gibt es hier in der Bildergalerie:

Foto Credits: Lutz von weare Photographers