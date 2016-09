Konzertfotos: Axel Rudi Pell und Lords of Black in Frankfurt am 13.09.2016

Er zählt zu den erfolgreichsten deutschen Rock-Solokünstlern und das seit über 25 Jahren mittlerweile. Der Name Axel Rudi Pell steht für mitreißende Rock-Hymnen, hochkarätige Liveshows und erstklassiges Gitarrenspiel.

Die Tour zum neuen Album „Game Of Sins“ im April war vielernorts ausverkauft. Im September gibt es eine Fortsetzung der erfolgreichen Rock-Shows. Mit dabei ist Support Act LORDS OF BLACK, die mit dem aktuellen Rainbow-Sänger Ronnie Romero hochkarätig besetzt sind.

Doch auch die Besetzung von Axel Rudi Pell kann sich mehr als sehen lassen. Zu seinen Livemusikern zählen unter anderem Drummer Bobby Rondinelli (ex-Rainbow/Black Sabbath/Blue Öyster Cult) und Sänger Johnny Gioeli (ex-Hardline). Der seit den frühen 80ern aktive Pell, der anfangs mit seiner Band STEELER aktiv war, debütierte als Solokünstler 1989 mit dem Album „Wild Obsession“ und scharte im Laufe seiner Karriere immer wieder namhafte Musikerkollegen um sich, darunter Jeff Scott Soto, Mike Terrana (Yngwie Malmsteen, Tony MacAlpine) oder Jörg Michael (Stratovarius, Running Wild).

Jede Menge Konzertfotos von Axel Rudi Pell und Lords of Black in Frankfurt am 13.09.2016 gibt es hier in der Bildergalerie:

Foto Credits: Alex von Mostly Harmless für Pressure Magazine