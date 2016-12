Fotos von der SuicideGirls Blackheart Burlesque Show 2016 in München – FSK18

Heiß, heißer, SuicideGirls! Im Dezember 2016 waren die sexy Girls mit ihrer Burlesque-Erotik-Show in München. Jede Menge Fotos gibt es bei Pressure Magazine.

Kreativ, sexy, und rundum spaßig – das ist die Show der SuicideGirls, die mit gekonnten Striptease-Einlagen und unzähligen Seitenhieben zur Pop-Kultur begeistern. Ursprünglich eine Online Community, die weltweit die alternative Schönheit und Indie-Kultur feiert, nahmen sich die SuicideGirls irgendwann der klassischen Burlesque-Kunst an und spickten diese mit Themen der Pop-Kultur.

„Die Show ist anders, als alles, was Du bisher gesehen hast. Sie ist ironisch, sie ist sexy, sie macht Spaß, sie macht sich lächerlich und ist komplett durch-choreografiert. Es ist unmöglich aus dieser Show zu gehen, ohne ein Lächeln im Gesicht zu haben“, so Missy Suicide, Gründerin der SuicideGirls.

Jede Menge Konzertfotos von SuicideGirls Blackheart Burlesque Show 2016 in München am 01.12.2016 gibt es hier in der Bildergalerie:

Foto Credits: Lutz von weare Photographers