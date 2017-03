Broilers Tour 2017 startet mit Rekord-Verkaufszahlen – Headliner beim Vainstream Rockfest

Die Düsseldorfer Oi! Punkrocker Broilers feiern fulminanten Tourneestart in Münster. Bereits 160.000 Karten wurden für die Hälfte der Broilers Tour 2017 bereits verkauft.

Morgen startet mit dem ersten von zwei ausverkauften Konzerten die Broilers Tournee 2017 in Münster. Viele Konzerte wie in Hamburg, Trier, Berlin, Hannover und Leipzig sind ausverkauft. In einigen Städten wurden Zusatzkonzerte angesetzt, in anderen gibt es nur noch Restkarten.

160.000 Karten für die erste Hälfte der Tournee bereits verkauft

Im Sommer wird bei vielen Festivals als Headliner oder Co-Headliner Station gemacht, weitere Pflichttermine für eingefleischte Fans sind auch die beiden eigenen großen Broilers-Open Airs in Dresden am Elbufer und in der Wuhlheide Berlin.

Mit ihrem neuen Album (sic!) gelang den Broilers aus dem Stand der Sprung an die Spitze der deutschen Charts. Es ist nach dem mit Gold ausgezeichneten Longplayer »Noir« 2014 ihr zweites Nummer-Eins-Album in Folge und das erste, das die Band auf dem eigenen Label Skull & Palms Recordings veröffentlicht.

Broilers Headliner auf dem Vainstream Rockfest 2017

Trotz prallgefülltem Tourneekalender lassen es sich die Broilers nicht nehmen, dieses Jahr mal wieder bei einem ihrer Lieblingsfestivals vorbeizuschauen: dem Vainstream Rockfest, das am 01.07.2017 zum 12. Mal in Münster stattfindet. Das Eintagesfestival hatte die Broilers bereits 2010 und 2012 zu Gast, sodass der Auftritt als Headliner 2017 eine liebgewordenen Tradition fortsetzt. Infos und Tickets gibt es unter www.vainstream.com oder eventim.de.

Broilers 2017 – Endlich wieder Live

BROILERS OPEN AIR 2017



Plus Special Guests:

* Emscherkurve 77 ** Tiger Army *** The Baboon Show **** Flogging Molly 14.07.2017 – Dresden – Filmnächte am Elbufer **** Tickets

15.07.2017 – Berlin – Wuhlheide **** Tickets

Tickets kosten 33,00 € (zzgl. Gebühren). Unsere Hardtickets gibt es exklusiv im Broilers-Shop. Reguläre Karten gibt es unter www.eventim.de. Tickets für Österreich sind unter www.oeticket.com und für die Schweiz unter www.starticket.ch erhältlich.

Bandfoto Credit: Robert Eikelpoth