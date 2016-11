ARCH ENEMY und THE HAUNTED – am 5. April im Münchner Backstage Werk

Ein wahres Heavy Metal-Schwergewichtspaket kündigt sich bereits für kommendes Frühjahr an: mit ARCH ENEMY und THE HAUNTED kommen zwei der derzeit erfolgreichsten Bands der härtesten Spielformen des Metals gemeinsam in die Landeshauptstadt. Das Tourmotto lautet: „As the stages Burn“ 2017 Tour

Bands: Arch Enemy, The Haunted, opening acts. tbc. Eintritt: 30. Euro zzgl Gebühren

Ein wahres Heavy Metal-Schwergewichtspaket kündigt sich bereits für kommendes Frühjahr an: mit ARCH ENEMY und THE HAUNTED kommen zwei der derzeit erfolgreichsten Bands der härtesten Spielformen des Metals gemeinsam in die Landeshauptstadt. Am 5. April gastieren sie im Backstage Werk. Eine weitere Band wird noch zum Line Up dazukommen.

Als eine der ganz wenigen Bands in dem Genre, bei der eine Frau das Mikrophon übernimmt, belegen die schwedischen Melodic Death Metaller ARCH ENEMY eine Ausnahmestellung in der Szene. Bereits neun Studioalben hat die Gruppe aus Halmstadt in ihrer Karriere veröffentlicht. Ihre Gründung geht auf das Jahr 1996 und die ehemaligen Carcass- und Carnage-Musiker Michael Amott und Johan Liiva zurück, wobei mit Sänger Johan Liiva lediglich ein Album entstand, bevor die gebürtige Kölnerin Angela Gossow das Zepter übernahm. 2014 wurde diese wiederum von der blauhaarigen Alissa White-Gluz ersetzt, mit der die Band derzeit an einem neuen Album arbeitet, das noch passend zur Tour veröffentlicht werden soll.

Die Kanadierin, die komplett vegan lebt und die Tierschutzorganisation Peta unterstützt, gilt als die erfolgreichste Death Metal-Sängerin.

Mit THE HAUNTED gesellt sich eine der etabliertesten Thrash/Melodic Death Metal-Bands der Szene zum Line Up. Auch sie stammt aus Schweden und wird oft als Nachfolge-Act zu At The Gates gehandelt. 2014 erschien ihr achtes Studioalbum „Exit Wounds“, welches ein neues Kapitel der Bandgeschichte aufschlägt. Es zeugt von dem, was die beiden Gründungsmitglieder Patrik Jensen (Gitarre) und Jonas Björler (Bass) die Monate zuvor durchlebten – quasi ihre komplette Mannschaft verließ THE HAUNTED und so blickten die beiden einer ungewissen Zukunft entgegen.

Die neue Platte erscheint schließlich mit ganz neuen Mitgliedern und ist laut Jensen so etwas wie eine Mischung aus den Alben „The Haunted Made Me Do It“ (2000) und „Revolver“ (2004) und wird mit ihren 14 (aus einer Gesamtzahl von 18 ausgewählten) Songs dem gerecht, was viele Fans als den Trademark-Sound von THE HAUNTED ansehen. Eine bemerkenswerte Leistung, zieht man die Tatsache in Betracht, dass die neu formierte Band erst seit kurzer Zeit zusammenarbeitet und die Mitglieder inzwischen auch in unterschiedlichen Städten leben. Für 2016 ist ein neues Album in Arbeit.

