Alpen Flair Südtirol – Schlager trifft Metal vom 21.-25.06.2017

Das Alpen Flair in Südtirol liefert eine auf den ersten Blick sehr ungewöhnliche Mischung an Musikrichtungen. Doch eines ist klar, dieses Wochenende gehört den Freunden handgemachter Rockmusik.

Kaum zu glauben, aber das gibt’s wirklich! Von Schlager bis Metal bietet das AlpenFlair-Festival eine gelungenes Musikwochenende für junge Leute und junggebliebene Erwachsene.

Das wohl ungewöhnlichste Volksfest im deutschsprachigen Raum findet vom 22. bis 25. Juni 2017 in Natz in Südtirol statt. Auf einem Hochplateau oberhalb der Stadt Brixen gelingt den Veranstaltern auf dem alten NATO-Areal in Natz-Schabs ein unvergleichliches Konzerterlebnis mit atemberaubendem Panorama.

Abwechslungsreich wird es auch dieses Jahr zugehen, wenn sich Bands, wie Sepultura, Subway to Sally, oder die in Brixen beheimatete Deutschrockband Frei.Wild sich auf der Bühne mit den legendären Schürzenjäger oder Truck Stop die Klinke in die Hand geben.

Zeitgleich zur Musik findet auf dem Gelände abermals eine großflächige „Tattoo Convention“ statt, bei der sich Festivalbesucher zum Teil auch ganz ohne Terminabsprache ein ewiges Andenken in der Haut „für immer“ mit nach Hause nehmen können. Kiddies, dürfen auch ganz ohne Genehmigung ihrer Eltern zunächst einmal mit einem Airbrush-Tattoo vorlieb nehmen. Auch für weitere Attrationen und kulinarische Leckereien wird auf dem gesamten Gelände gesorgt sein.

Selbstverständlich ist auch die Region eine Reise wert und so bietet es sich durchaus an, im Vorfeld oder danach einfach noch den ein oder anderen Urlaubstag anzuschließen, um sich die idyllische Region etwas besser kennenzulernen und im Ortskern des urigen Städtchen Brixens zum schlendern oder shoppen zu verweilen.

Bestätigte Bands auf dem Alpen Flair 2017:

Frei.Wild, Anthrax, Sepultura, Subway to Sally, Hardcore Superstar, D-A-D, Schürzenjäger, Troglauer, Unantastbar, Hämatom, Kärbholz, Voxxclub, Combichrist, Tim Toupet, Truck Stop, Hannah, Nitrogods, Lustfinger, TuXedoo uvm.

Weitere Bandbestätigungen folgen!

Vor vier Jahren machten sich unsere Redakteure schon einmal auf den Weg nach Südtirol, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Unseren Alpen Flair Bericht 2013 gibt es HIER zum nachlesen. Neugierig? Auf was wartest Du noch? Hier gibt es außerdem den offizizielen Videotrailer als Appetitmacher für den Juni.

Offizielle Homepage: www.alpen-flair.com

