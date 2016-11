YELLOW UMBRELLA – Ska-Band mit neuem Album ‚HOOLIGANS OF LOVE‘

YELLOW UMBRELLA veröffentlichen ihr Album „HOOLIGANS OF LOVE“. Zuvor setze die Ska-Band ein bereits ein klares Zeichen gegen Rassismus und Rattenfänger mit ihrem NO PEGIDA Song.

Sechs lange Jahre haben sich YELLOW UMBRELLA aus Dresden für ihr neuestes Studioalbum HOOLIGANS OF LOVE Zeit gelassen. Das Warten hat sich gelohnt, denn das neue Werk wude besser denn je zuvor und enthält einmal mehr all die farbenfrohen Ingredienzen, die ein Yellow Umbrella – Album ausmachen: Reggae, Ska, Rocksteady, Dub, Dancehall, Klezmer, Jazz, Balkan oder Punk – alles in großartigen und gerne auch mal in Pop gewandeten Songs verarbeitet.

Weichgespült ist da allerdings gar nichts, denn auch inhaltlich bekennen die Dresdener bekanntermaßen gerne Farbe. Die Band hat sich in ihrer Heimatstadt immer wieder bei Veranstaltungen gegen Rassismus engagiert (u.a. Konzert gegen Fremdenfeindlichkeit mit Grönemeyer, Gentleman etc.) und zusammen mit dem sächsischen „Dancehall-Direktor“ Ronny Trettmann einen NO PEGIDA Song aufgenommen.

So kann man den Titel des Albums HOOLIGANS OF LOVE durchaus programmatisch sehen, denn es geht gleich los mit einem herrlichen piss take über gewalttätige rechte Hooligans/Boneheads. THE ANSWER – ein absoluter Reggae-Scorcher – beschreibt die grundlegend neue Erfahrung eines Vaters, dessen Kinder fragend zu ihm kommen und er ihnen die heutige Welt erklären muss. BAHLUI kommt mit einem großartigen Klezmer- Ska-Teil- mit David Wedel vom Leipziger Gewandhausorchester an der Geige ! – und ist ein eigentlich trauriger Song über die Vertreibung der Juden aus Europa. Es ist eine reale Geschichte aus der Verwandtschaft des Sängers Jens Strohschnieder. FALSE PROPHETS kommt als perfekter Pop-Ska-Song über die Komplexität der Welt, falsche Propheten und Rattenfänger im Netz. Songs wie LIGHTS DOWN LOW, TWO LOVERS, TIME WILL TELL , I WONDER oder NEVER zeigen eindrucksvoll, daß die Band von der feinsten Reggae-Ballade bis zum groovenden Uptempo Ska-Stomper alles dermaßen drauf hat, daß einem eine Eintscheidung für DEN potentiellen „Singlehit“ echt schwerfallen würde. Die französisch gesungene Ska-Ballade AU REVOIR und das mehrsprachige Einschlaflied MI NIÑO als CD-Bonus-Track setzen noch ein kleines Multikulti-Sahnehäubchen auf das insgesamt großartige Album.

Das Cover-Design stammt von PAULE HAMMER, einem Vertreter der neuen Leipziger Schule und wird bei der HOOLIGANS OF LOVE nicht nur beim CD-Digipak, sondern auch großformatig in Szene gesetzt, da dieses Album auch auf Vinyl erscheint.

Yellow Umbrella Tourdaten 2016

10.11.2016 Rostock, Zwischenbau

11.11.2016 Schwerin, Angler II

12.11.2016 Hamburg, Monkeys

13.11.2016 Krefeld, Kulturrampe

15.11.2016 Dresden, Alter Schlachthof

16.11.2016 CZ-Prag, Klub Buben

17.11.2016 Berlin, Tommy Haus

18.11.2016 Leipzig, Werk 2

19.11.2016 Magdeburg, Moritzhof