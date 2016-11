NBA 2KVR Experience erscheint am 22. November

Im ersten NBA-Spiel mit Virtual-Reality-Faktor können die Fans mit NBA 2KVR Experience ab dem 22. November ihre Basketball-Künste testen und unglaubliche Würfe landen. Erste Eindrücke gibt es im In-Game-Video.

2K kündigte heute NBA® 2KVR Experience an, das erste Virtual-Reality-Basketball-Spiel, das die Spieler in eine neue, faszinierende NBA-Umgebung mit spaßigen Minispielen und Herausforderungen versetzt. Das neue Erlebnis setzt ab dem 22. November 2016 die Brillanz der NBA 2K-Reihe auf PlayStation®VR, HTC Vive™ und Samsung Gear VR fort.

So nah dran, wie noch nie zuvor!

„Unser Team sucht immer nach neuen Wegen, den Spielern eindrucksvolle Erlebnisse zu bescheren“, erklärt Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts.“ NBA 2KVR lässt die Fans noch tiefer in unsere Reihe eintauchen und stellt ihr Talent in unterhaltsamen VR-Herausforderungen auf die Probe.“





NBA 2K17 Mentor Paul George steht immer zur Seite

In NBA 2KVR Experience gehen die Spieler gemeinsam mit dem NBA 2K17 Cover-Athleten und All-Star Paul George im Bankers Life Fieldhouse auf den Platz, dem Stadion der Indiana Pacers. Paul George liefert auch den Kommentar zum Spiel und gibt den Spielern Tipps, um ihre Fähigkeiten in Minispielen wie Drei-Punkt-Shootouts, einer Tempo- und Präzisionsherausforderung und dem Buzzer-Beater-Countdown zu verbessern. Die Spieler können dabei verschiedene Gatorade-Boosts verdienen, um ihre Zielsicherheit, ihr Tempo, ihre Erholungsrate und mehr zu steigern und sich den ersten Platz in den Bestenlisten zu sichern.



„Als lebenslanger Fan von NBA 2K finde ich es wahnsinnig aufregend, den Sprung in die Virtual Reality mitzuerleben – und noch aufregender, dass das Ganze in meinem Heimatstadion stattfindet„, freut sich Paul George, der Cover-Star von NBA 2K17. „Ich kann es gar nicht erwarten, dass die Fans mit Hilfe von Gatorade den virtuellen Court dominieren.“

NBA 2KVR Experience wird ab dem 22. November 2016 weltweit zum Preis von 13,99 Euro für HTC Vive™, PlayStation®VR und Samsung Gear VR und später für Oculus Rift erhältlich sein.

*Alle Benutzer sollten die Bedienungsanleitung ihrer VR-Hardware in Bezug auf Sicherheitsrichtlinien und Altersbeschränkungen beachten.



