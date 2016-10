DAS BUCH Ä – Die von die ärzte autorisierte Biografie erscheint im November

DAS BUCH Ä – Im November erscheint die von DIE ÄRZTE authorisierte Biografie mit über 700 Seiten mit Abbildungen und zahlreichen pikanten Details, die ihre Fans überraschen werden.

die ärzte aus Berlin (aus Berlin!) sind ein Phänomen. Seit über 34 Jahren kümmern sie sich um den Rock und haben sich dabei von einer kleinen Berliner Szene-Band zu einer gesamtdeutschen Institution hochgearbeitet. Es gibt wohl kaum einen, der nicht schon mal etwas von BelaFarinRod gehört hat und nicht mindestens einen ihrer Songs kennt.

DAS BUCH Ä widmet sich der besten Band der Welt in aller Ausführlichkeit. Von den frühen Anfängen bis heute wird darin nicht nur die Karriere der die ärzte, sondern zugleich auch der Zeitgeist und historische Kontext ihres Schaffens beleuchtet. Verfasst wurde es von Stefan Üblacker, der die Band schon seit mehr als 15 Jahren begleitet und Zugang zu ihren Archiven bekam.

Die Ärzte klären bislang unbeantwortete Fragen – Ehrlich! 😉

Außerdem gibt es Interviews mit BelaFarinRod und ihren Begleitern und klärt einige grundsätzliche Fragen:

Wie viele Staubsauger braucht man für „B.S.L.“?

Weshalb gibt es eine die ärzte-Version von „Felicita“?

Was hat es mit „Das Todesohr des Bela B“ auf sich?

Wie viele Tage bereiten sich die ärzte auf einen Headliner-Auftritt bei Rock am Ring vor?**

Warum wollte Dr. Alban unbedingt Bela in seinem Hotelzimmer besuchen?

Endgültig geklärt wird außerdem, ob sich die ärzte jemals kaufen ließen, wie es zum Pizzakarton kam und warum man sich vor Indianern in Acht nehmen sollte. Zeitgeist-Rückblenden und historischer Kontext inklusive.

Auf über 700 Seiten wird nun die ganze Geschichte erzählt. Mit ziemlicher Sicherheit wird darin auch der kürzlich verstorbene Ex-Bassist Hagen Liebing Erwähnung finden. Dieser war in der Gründungphase bestandteil der Band und ist vor wenigen Wochen überraschedn in Berlin verstroben. (wir berichteten)

Laut Angaben des Verlages wird das Buch ab 1. November 2016 im Handel erhältlich sein. Wer den Verkaufsstart nicht verpassen möchte, kann es schon jetzt für 29,99 EUR über Amazon.de vorbestellen.

Limitierte Auflage mit Fan-Poster nur beim Verlag

Die erste Auflage von 3.333 Exemplaren ist nummeriert und nur beim Verlag erhältlich. (Link zum Shop) Lieferung am Erscheinungstag – und nur direkt beim Verlag mit dem kostenlosen Plakat zum Buch.

DAS BUCH Ä

Die von die ärzte autorisierte Biografie

Von Stefan Üblacker

über 700 Seiten | Gebunden mit Schutzumschlag

Nur hier ab Verlag mit dem A2-Plakat gratis zum Buch!

ISBN 978-3-86265-585-4

Originalausgabe | 29,99 EUR (D)

Erscheint am 1.11.2016

Mehr Infos zum Buch erhaltet ihr außerdem unter www.das-buch-ae.net